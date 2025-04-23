В Германии угрожают выгнать из страны посла РФ 23.04.2025, 15:51

Если тот приедет на торжества, посвященные окончанию Второй мировой войны.

В немецком Бранденбурге разгорелся скандал после того, как российский посол заявил о намерении принять участие в торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны, несмотря на отмену приглашения – директор мемориала Аксель Дреколь, сообщил, что если дипломат решится приехать, то ему придется иметь дело с полицией, сообщает Bild.

Дреколь заявил, что российскому посольству было отказано в участии во всех торжествах с момента широкомасштабного российского вторжения в Украину.

«Если посол все же появится – будут приняты меры в соответствии с внутренними правилами, которые будут координироваться с силами безопасности», – заверил он.

Заявление российского посла Сергея Нечаева, что Россия не нуждается в специальном приглашении для чествования памяти советских освободителей и жертв нацизма, стало причиной угрозы его высылки из мемориала.

Нечаев уже продемонстрировал свои намерения, когда без приглашения появился на мемориале Зееловских высот с охраной, российским венком и белорусским коллегой.

Министерство иностранных дел Германии призвало организаторов празднований не допустить участия российских и белорусских представителей, пока Россия ведет войну в Украине.

Премьер-министр Бранденбурга «Дитмар Войдке» также подчеркнул, что участие российских представителей в торжествах недопустимо.

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