Определились с версией 2 Сергей Ауслендер

23.04.2025, 16:02

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иллюстративное фото

Курили там, где еще не попало.

В российском Минобороны определились с версией взрыва на очередном арсенале – раздолбайство. Курили там, где еще не попало. Оно и понятно, кому ж охота признаться, что на четвертом году такой войны украинские дроны разлетались по всей европейской части великой и могучей страны, а там куда ни ткни – какой-нибудь арсенал на пару десятков килотонн. И никакое ПВО тут помочь не может, потому что, судя по статистике поражения, не в состоянии защитить само себя.

Долбануло настолько сильно и так красочно, что мне знакомая из Москвы позвонила и спросила, имеет ли смысл накрываться белой простыней и двигаться в сторону ближайшего кладбища? Короче, не ядерный ли был взрыв? Успокоил, что нет. Хотя разлет детонирующих боеприпасов (свыше 10 км), говорит о том, что хранились там изделия весьма внушительные.

Сергей Ауслендер, Telegram

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