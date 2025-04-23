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Определились с версией

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  • Сергей Ауслендер
  • 23.04.2025, 16:02
  • 3,836
Определились с версией
иллюстративное фото

Курили там, где еще не попало.

В российском Минобороны определились с версией взрыва на очередном арсенале – раздолбайство. Курили там, где еще не попало. Оно и понятно, кому ж охота признаться, что на четвертом году такой войны украинские дроны разлетались по всей европейской части великой и могучей страны, а там куда ни ткни – какой-нибудь арсенал на пару десятков килотонн. И никакое ПВО тут помочь не может, потому что, судя по статистике поражения, не в состоянии защитить само себя.

Долбануло настолько сильно и так красочно, что мне знакомая из Москвы позвонила и спросила, имеет ли смысл накрываться белой простыней и двигаться в сторону ближайшего кладбища? Короче, не ядерный ли был взрыв? Успокоил, что нет. Хотя разлет детонирующих боеприпасов (свыше 10 км), говорит о том, что хранились там изделия весьма внушительные.

Сергей Ауслендер, Telegram

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