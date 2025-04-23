Лукашисты арестовали евангельского пастора из Хойников

Лукашисты арестовали евангельского пастора из Хойников1
- 23.04.2025, 16:04
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Его обвиняют в передаче информации о перемещении военной техники РФ в Беларуси.
Евангельского пастора из Хойникского района Олега Лойко задержали по уголовному делу, сообщил правозащитный центр «Вясна». Мужчину обвиняют в передаче информации о перемещении российской военной техники по территории Беларуси.
48-летний Олег Лойко является пастором церкви христиан веры евангельской в деревне Небытов Хойникского района. Известно, что в декабре прошлого года он был арестован на 10 суток за «распространение экстремизма».
Пастор много лет занимался реабилитацией людей с наркотической зависимостью в рамках миссии «Возвращение». Благодаря его деятельности сотни человек вернулись к нормальной жизни. О мужчине ранее неоднократно с восторгом писали государственные СМИ, отмечают правозащитники.