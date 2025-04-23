закрыть
23 апреля 2025, среда, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты арестовали евангельского пастора из Хойников

1
  • 23.04.2025, 16:04
  • 1,718
Лукашисты арестовали евангельского пастора из Хойников
Олег Лойко

Его обвиняют в передаче информации о перемещении военной техники РФ в Беларуси.

Евангельского пастора из Хойникского района Олега Лойко задержали по уголовному делу, сообщил правозащитный центр «Вясна». Мужчину обвиняют в передаче информации о перемещении российской военной техники по территории Беларуси.

48-летний Олег Лойко является пастором церкви христиан веры евангельской в деревне Небытов Хойникского района. Известно, что в декабре прошлого года он был арестован на 10 суток за «распространение экстремизма».

Пастор много лет занимался реабилитацией людей с наркотической зависимостью в рамках миссии «Возвращение». Благодаря его деятельности сотни человек вернулись к нормальной жизни. О мужчине ранее неоднократно с восторгом писали государственные СМИ, отмечают правозащитники.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов