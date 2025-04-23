Кремль будет продавать Китаю газ почти за полцены
- 23.04.2025, 16:21
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Цена газа «Газпрома» для КНР снизится до $247,3.
Правительство РФ запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая.
В 2024 году поставки «Газпрома» по запущенному в 2019 году трубопроводу Сила Сибири обходились КНР в $267,6 за тысячу кубометров. Цена была на 30% ниже той, что платили клиенты в Европе и Турции ($376,9 за тысячу кубов), сообщает The Moscow Times.
В 2025 году цена газа «Газпрома» для Китая снизится до $247,3, а для европейских и турецких покупателей, наоборот, вырастет до $403 за тысячу кубометров. Скидка, таким образом, достигнет 39% и превысит $150 за тысячу кубометров.
На 2026 год правительство РФ планирует дальнейшее, незначительное снижение цены газа для КНР — до $241,8 за тысячу кубов.
В 2024 году «Газпром» прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в 2025-м вывел Силу Сибири на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год. Это компенсирует газовой монополии лишь менее 20% от довоенного экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 200 млрд кубометров.
С тех пор поставки «Газпрома» на некогда крупнейший рынок сбыта сократились почти в семь раз, до минимума со второй половины 1970-х годов: 28 млрд кубометров в 2023 году и 32 млрд кубов — в 2024-м.