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В центре Москвы прогремели взрывы

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  • 23.04.2025, 16:25
  • 7,626
В центре Москвы прогремели взрывы

Возле комплекса «Москва-Сити» замечены клубы черного дыма.

В Москве сегодня днем, 23 апреля, прогремели взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма возле комплекса «Москва-Сити».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра «Афимолл сити» в комплексе «Москва-Сити».

Очевидцы сообщают о густом черном дыме. На место уже прибыли российские спасатели, которые присвоили пожару повышенный ранг опасности. На месте работают спасатели.

Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности. На других видео видно, как с парковки валят клубы густого черного дыма.

Впоследствии российское МЧС заявило, что на парковке «Афимолл сити» якобы горели стройматериалы и емкости под давлением, пожар локализован.

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