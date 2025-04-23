В центре Москвы прогремели взрывы

В центре Москвы прогремели взрывы2
- 23.04.2025, 16:25
- 7,626
Возле комплекса «Москва-Сити» замечены клубы черного дыма.
В Москве сегодня днем, 23 апреля, прогремели взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма возле комплекса «Москва-Сити».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным российских СМИ, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра «Афимолл сити» в комплексе «Москва-Сити».
Очевидцы сообщают о густом черном дыме. На место уже прибыли российские спасатели, которые присвоили пожару повышенный ранг опасности. На месте работают спасатели.
Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности. На других видео видно, как с парковки валят клубы густого черного дыма.
Впоследствии российское МЧС заявило, что на парковке «Афимолл сити» якобы горели стройматериалы и емкости под давлением, пожар локализован.