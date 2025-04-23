закрыть
23 апреля 2025, среда, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Таких эпизодов в истории современной России было множество»

  • 23.04.2025, 16:38
  • 2,228
«Таких эпизодов в истории современной России было множество»

Эксперт рассказал, почему российские генералы не хотят заканчивать войну.

Война для многих российских военачальников стала полем возможностей, в частности, чтобы «заработать деньжат».

Об этом в эфире «Фабрики новостей» сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о нежелании российских командиров заканчивать войну против Украины из-за личной выгоды, он отметил, что это не новость, и «таких эпизодов в истории современной России было множество».

«И, конечно, что при таких условиях мы каждый раз сталкиваемся с абсолютным пренебрежением жизнью и здоровьем подчиненного личного состава среди российских командиров и начальников. А с другой стороны, это прекрасная возможность заработать деньжат, в том числе, пользуясь определенными схемами и возможностями», - сказал Селезнев.

Так, добавил он, «война для многих российских военачальников стала полем возможностей». «Заработать деньжат, создать определенные условия, создать определенные перспективы для себя», - отметил военный эксперт.

Селезнев также отметил, что в современной российской военной истории «к генералам-мясникам со стороны высшего политического руководства Российской Федерации достаточно снисходительное отношение».

«Не важно, сколько будет потеряно человеческих жизней, - важно, чтобы в результате этих потерь произошло какое-то там приобретение. Таких желанных квадратных километров украинской земли», - сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов