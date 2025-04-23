«Таких эпизодов в истории современной России было множество» 23.04.2025, 16:38

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Эксперт рассказал, почему российские генералы не хотят заканчивать войну.

Война для многих российских военачальников стала полем возможностей, в частности, чтобы «заработать деньжат».

Об этом в эфире «Фабрики новостей» сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о нежелании российских командиров заканчивать войну против Украины из-за личной выгоды, он отметил, что это не новость, и «таких эпизодов в истории современной России было множество».

«И, конечно, что при таких условиях мы каждый раз сталкиваемся с абсолютным пренебрежением жизнью и здоровьем подчиненного личного состава среди российских командиров и начальников. А с другой стороны, это прекрасная возможность заработать деньжат, в том числе, пользуясь определенными схемами и возможностями», - сказал Селезнев.

Так, добавил он, «война для многих российских военачальников стала полем возможностей». «Заработать деньжат, создать определенные условия, создать определенные перспективы для себя», - отметил военный эксперт.

Селезнев также отметил, что в современной российской военной истории «к генералам-мясникам со стороны высшего политического руководства Российской Федерации достаточно снисходительное отношение».

«Не важно, сколько будет потеряно человеческих жизней, - важно, чтобы в результате этих потерь произошло какое-то там приобретение. Таких желанных квадратных километров украинской земли», - сказал он.

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