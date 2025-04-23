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Сколько стоит поехать на шашлыки?

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  • 23.04.2025, 16:44
Сколько стоит поехать на шашлыки?

Подсчеты с расчетом цен на компанию и время.

Белорусский тиктокер рассказал в видео о своих подсчетах — в какую сумму может обойтись поездка на шашлыки. Сначала мужчина хотел собрать стол в расчете 10 рублей на человека, но его первая попытка потерпела неудачу, пишет «Зеркало».

Белорус закупился мясом, овощами, шампиньонами, продуктами для бутербродов, сыром сулугуни, двумя литрами нектара и прочим. Сэкономил на готовом шашлыке и грибах.

«Поэтому куриное бедро с учетом соевого соуса у меня получилось 11,5 рубля за килограмм. А грибы с учетом приправы и майонеза — 14 рублей за килограмм», — рассказал тиктокер.

В итоге чек в магазине получился «на плюс-минус 100 рублей». По банкетному калькулятору вышло, что этой еды должно хватить на четырехчасовой отдых для восьми человек. Тогда получается 13 рублей с человека. Но если отдыхать часов семь, то хватит на пятерых, и выйдет уже 20 рублей с человека.

За сутки видео набрало 130 тысяч просмотров, популярные комментарии под ним такие:

@dostaliceny Сколько стоит съездить на шашлыки в 2025? 🍖 📌И изначально я хотел подготовить стол на условных 5 человек и 50 р. У меня ничего не вышло. Я решил не брать реванш, а просто посмотреть столько нужно денег. 📌Немного из того, что я брал. 2 упаковки куриного бедра по 750 гр., соевый соус, 600 гр. шампиньонов, майонез, три упаковки намазки по 150 гр. на 2 багета, 2 небольших, но хороших куриных паштета, одну чиабатту, 2 литра нектара, одноразовую посуду, угль, салфетки, замороженное тесто, упаковку сулугуни и обычного сыра, половину сервелата, чуть больше килограмма помидоров, 3 огурца, маленькую упаковку кетчупа. Так же с прошлого раза у меня осталось подсолнечное масло, яблочный уксус и приправа. Чек вышел на 101 р., можно добавить ещё рублей 10 на то, что было. 📌В целом процесс готовки классический, за исключением того, что мясо и грибы для экономии я мариновал сам. Просто переложил курицу в пакет, залил соевым соусом. Грибы были достаточно чистые, поэтому даже из пакета не доставал, а просто залил майонезом и приправой. Помидоры я решил не просто нарезать, замариновать с луком, зеленью, подсолнечный маслом и яблочным уксусом. Я их по аналогии закинул в пакет, но всё же лучше так не делать, уж очень много сока они пустили. Ещё хлеб. Мне не очень нравится обычный хлеб к шашлыку, поэтому я купил чуть более дорогую чиабатту, но зато в разы более вкусную, а на неё накинул паштет и огурец. Бутерброды сделал из трёх обычных намазок по 150 гр. на 2 багета они как раз и ушли. Не получилось только с сулугуни, много времени ушло на готовку и я просто не успел, тесто и сыр в итоге уехали домой. 📌Какие итоги. Вот всё то, что я наготовил, если верить калькуляторам из интернета, должно хватить на 8 человек если отдых планируется до 4-х часов (800 гр. еды на одного). Или, как оно чаще бывает, на 5-х с временем отдыха около 7 часов (1300 гр. еды на одного). Но, конечно, ещё бы докупить литра 4 нектара и 6-ти литровик воды. А значит итог такой. Для сценария из 8-ми человек получается 13 р с каждого, а при сценарии 5-х и 7 часов отдыха не менее 20 р с каждого.

#едаминск #досталицены #шашлык #2025 ♬ оригинальный звук - Достали цены

• Одну меня смутило, что грибы были не мыты перед маринованием?

• А курицу лучше на вес брать.

• Вы поехали на бутерброды, по-моему, а не на шашлыки.

• Если бы купил свинину, то было бы дороже.

• Очень много хлеба и бутеров (хотя тут, конечно, дело вкуса), которые потом летят в мусорку. Лайфхак: чиабатта с беконом как стартер — экономия на шашлыке и бутерах.

• Не знаю, как у вас, но у нас вечно еды остается много, потому что кушают в начале. А под конец никто не ест, все пьют.

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