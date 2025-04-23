Радослав Сикорский: Место белорусов — в объединенной Европе

Радослав Сикорский: Место белорусов — в объединенной Европе4
- 23.04.2025, 16:47
Сильное заявление главы МИД Польши.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с докладом перед Сеймом страны. В нем говорится и о Беларуси.
— Мы не теряем надежды, когда речь идет о судьбе Беларуси. Хотя, конечно, мы не наивны — мы реалистично оцениваем правление Александра Лукашенко, который сделал свою страну зависимой от Кремля.
Белорусское общество, в том числе тысячи наших соотечественников, заслуживает лучшего будущее.
Радослав Сикорский заявил, что Варшава требует освобождения лидера польской диаспоры в Беларуси Анджея Почобута:
— Напомним, Анджей Почобут сидит в белорусской тюрьме 3 года. В том числе и при вашем правлении. Мы следим за тем, чтобы вопросы поддержки белорусского гражданского общества занимали высокое место в повестке дня ЕС. Место белорусов — в объединенной Европе.