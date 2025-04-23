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Зеленский: Украина настаивает на прекращении огня

  • 23.04.2025, 17:09
Зеленский: Украина настаивает на прекращении огня
Владимир Зеленский

Немедленном, полном и безусловном.

Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня и именно такой была «абсолютно правильная позиция США» 11 марта. Об этом в среду, 23 апреля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, такое прекращение огня «абсолютно возможно» в случае, если Россия идет на такой шаг и прекращает убийства в Украине.

«На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом», — написал президент.

Как добавил украинский президент, сохранение жизней людей в Украине должно быть «общим первым приоритетом со всеми партнерами».

Войска РФ ударили дроном по гражданскому автобусу с работниками предприятия в городе Марганец Никопольского района Днепропетровской области утром 23 апреля. Как отметил Зеленский, более 40 раненых, большинство — женщины, есть очень тяжелые ранения. Девять человек погибли.

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