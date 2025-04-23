Buick представил концепт нового электрокара класса люкс 23.04.2025, 17:12

Модель сразу привлекла внимание своим выразительным дизайном и технологическим изобилием.

На автосалоне в Шанхае Buick представил концептуальную модель Electra GS, которая сразу привлекла внимание своим выразительным дизайном и технологическим изобилием.

Разработанный студией GM China Advanced Design Center, этот электрический седан стал олицетворением того, как может выглядеть будущее премиальных автомобилей в Китае. Длина автомобиля составляет более пяти метров, пишет New Voice.

Хотя пока неизвестно, поступит ли Electra GS в серийное производство, автомобиль уже служит демонстрацией дизайнерских и инженерных амбиций бренда. В его облике прослеживаются черты суперкаров и дорогих европейских моделей, что делает его стиль необычным и привлекательным. Особое внимание привлекает высокая технологичность концепта: вместо традиционных зеркал — боковые камеры, на крыше — выступ, вероятно скрывающий LIDAR, а стеклянная панорамная крыша визуально расширяет пространство салона.

Интерьер создан с упором на молодую аудиторию: здесь царит цифровая эстетика, выраженная в огромном 16,3-дюймовом сенсорном дисплее и проекционном экране с дополненной реальностью. Центральная консоль тянется по всей длине салона, подчеркивая премиальность и одновременно отказываясь от среднего заднего сиденья. Использование современных материалов и ровный пол, возможный благодаря электроплатформе, делают пребывание в салоне максимально комфортным.

На фоне продолжающегося успеха Buick на китайском рынке, где бренд продал свыше 10 миллионов автомобилей с 1998 года, концепт Electra GS может стать предвестником новой главы в истории марки. И хотя седаны исчезли из линейки Buick в США, в Китае они по-прежнему в моде — и, возможно, будущее бренда теперь пишется именно здесь.

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