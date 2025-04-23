«Чем плоха зарплата в 1000 рублей?»5
- 23.04.2025, 17:25
В соцсетях разгорелась дискуссия о заработках молодежи.
Вокалистка борисовского Дворца культуры Елена Островская заявила в TikTok о том, что 1000 рублей — это хорошая зарплата для молодого специалиста. «Работодатель не может дать хорошую зарплату авансом», — утверждает борисовчанка. На ролик, вызвавший споры в соцсетях, обратил внимание портал Ex-press.live.
Она вспомнила, что у нее, начинающей медсестры в СССР, зарплата была 72 рубля. «Вы думаете, это было много? Вы думаете, мы крутили носом и считали, что мы недостойны такой зарплаты? Нет. Мы шли и работали. Мы понимали, что все придет позже», — рассказывает она.
В комментариях мнения разделились. Часть пользователей согласилась с тем, что хорошую зарплату нужно заработать. Однако были и возражения.
«Моя дочь, молодой специалист, снимает жилье за 800 р. Много ей останется с 1000 р.?» — спрашивает женщина.
«Я извиняюсь, а как долго все все будут сравнивать с СССР? Давайте с XVIII веком будем сравнивать, когда крепостное право еще было в силе», — задается вопросом девушка.
«Противно вас слушать. С такими ценами 1000 рублей — это впроголодь. А как заводить семью. А сколько стоил хлеб, бутылка молока тогда и сейчас! Что вы несете», — пишет пользователь.
«Давайте тогда льготы молодым специалистам на жилье, продукты, проезд. А то цены для всех одинаковые, а зп у молодого специалиста 1000 р.», — добавляет еще один пользователь.
@alena_lubava Ответ пользователю @dy3k7ybgp6po Хорошую зарплату нужно заслужить! #видеоответ #зарплата #беларусь ♬ оригинальный звук - Елена Островская