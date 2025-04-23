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«Отправка корабля с такой задачей – нелепое безумие»

  • 23.04.2025, 17:36
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«Отправка корабля с такой задачей – нелепое безумие»

Отец российского моряка, погибшего на крейсере «Москва», рассказал подробности потопления судна.

Дмитрий Шкребец – отец матроса срочной службы Егора Шкребца, который пропал без вести при ударе по российскому крейсеру «Москва» 13 апреля 2022 года. Три года мужчина проводил собственное расследование обстоятельств гибели крейсера – и в ее третью годовщину опубликовал собранные материалы, пишет «Точка».

Что выяснил Шкребец о последнем походе «Москвы»:

Неопытная команда Перед началом войны с крейсера «Москва» сняли около 100 опытных матросов-контрактников – их перевели на другие места службы. Освободившиеся места на корабле заняли срочники. На момент гибели крейсера только половина его экипажа знала «технику и оборудование» на борту и могла вести борьбу за живучесть.

Ракетная опасность С первых дней войны крейсер «Москва» регулярно заходил в территориальные воды Украины, на нем несколько раз объявляли боевую тревогу. При этом средства обнаружения воздушных целей и борьбы с ними на «Москве» были неисправны (о плохом техническом состоянии флагмана ЧФ Шкребец говорил еще летом 2022 года). По сути, крейсер не мог ни увидеть летящую к нему ракету, ни сбить ее. При этом командование ВМФ знало и о наличии у ВСУ противокорабельных ракет «Нептун» и про планируемые поставки западных Harpoon.

Абсурдный приказ В своем последнем походе флагман ЧФ получил задачу по «охране и обороне ГДУ «Одесское». Это газовое месторождение на шельфе Черного моря. На нем работали 4 украинские буровые платформы, в 2014 году при аннексии Крыма они были захвачены российскими военными (позже 2 платформы переместили на другое месторождение). Шкребец называет такой приказ «нелепым безумием»: «500 моряков отправили сторожить ненужный для страны ресурс (Крым уже получал газ из России), который в силу множества факторов защитить нельзя, и если его решат уничтожить, – то уничтожат вместе с кораблем».

Новости от Соловьева Экипаж корабля не знал обстановку. «Ночью штурманский радиопеленгатор подключали в КВ канал (связь в коротковолновом диапазоне), и некоторые матросы сидели и конспектировали новости из «Соловьев Лайв». А с утра в столовой их зачитывали всему экипажу, чтобы экипаж хотя бы понимал, что происходит за пределами корабля».

Без плотов и противогазов После удара украинских ракет из-за масштабных разрушений часть экипажа оказалась заблокирована в отсеках. Как минимум 35 человек были вынуждены вылезать через иллюминаторы и прыгать в море – пятеро из них утонули. Часть спасательных плотов на корабле оказались «в неудовлетворительном состоянии, с риском затопления». Были проблемы и с противогазами: «один мичман рассказал, что когда он выползал из задымления, у него сработал только третий РП (регенеративный патрон) - в первых двух сумках они были неисправны. Но он мичман, подготовлен, поэтому не растерялся. А моряки срочной службы даже в руках не держали эти противогазы. <...> Начали открывать коробки, в которых они хранились... Оказалось, что примерно 30% из них были без масок». Судя по той скорости, с которой распространялся огонь по кораблю, противопожарные системы на нем не работали, делает вывод Шкребец. А датчики обнаружения пожара на «Москве» вообще отсутствовали.

Как тонула «Москва» Шкребец предполагает, что 14 апреля крейсер был намеренно затоплен российскими военными: «думаю, все-таки были приняты определенные решения». К тому времени командование должно было понимать, что восстановить корабль невозможно – и его буксировали ближе к Крыму, чтобы «было легче контролировать и пресекать чье-либо любопытство в отношении него».

Кто виноват В потере крейсера Шкребец винит «неких лиц» из командования ВМФ (не называя их фамилий), которые не доложили Путину о реальном состоянии флагмана ЧФ. По мнению мужчины, физически и морально устаревший корабль с множеством неисправностей и неопытным экипажем вообще не должен был принимать участия в войне.

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