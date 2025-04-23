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В Минске водитель скорой спровоцировал «паровоз» из семи машин

  • 23.04.2025, 17:40
В Минске водитель скорой спровоцировал «паровоз» из семи машин

Из людей никто не пострадал.

В Заводском районе Минска произошло ДТП с участием сразу 7 автомобилей, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 23 апреля около 14:20 61-летний водитель машины скорой медицинской помощи Volkswagen, двигаясь по улице Народной, возле здания №51 из-за невнимательности наехал на стоящий легковой автомобиль Volkswagen.

От удара легковушку отбросило вперед, и это привело к еще нескольким цепным столкновениям.

В результате ДТП повреждены семь автомобилей: Audi, Opel, Citroen, Renault и три автомобиля Volkswagen. Из людей никто не пострадал.

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