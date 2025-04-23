В Минске водитель скорой спровоцировал «паровоз» из семи машин 23.04.2025, 17:40

Из людей никто не пострадал.

В Заводском районе Минска произошло ДТП с участием сразу 7 автомобилей, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 23 апреля около 14:20 61-летний водитель машины скорой медицинской помощи Volkswagen, двигаясь по улице Народной, возле здания №51 из-за невнимательности наехал на стоящий легковой автомобиль Volkswagen.

От удара легковушку отбросило вперед, и это привело к еще нескольким цепным столкновениям.

В результате ДТП повреждены семь автомобилей: Audi, Opel, Citroen, Renault и три автомобиля Volkswagen. Из людей никто не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com