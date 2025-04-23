В Лондоне завершилась встреча представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии
- 23.04.2025, 18:05
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Первые подробности.
В Лондоне в среду, 23 апреля, прошла встреча с советниками по нацбезопасности и внешней политике стран-участниц «коалиции желающих». Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что во время встречи стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения справедливого мира в Украине, а также отметили преданность мирным усилиям президента США Дональда Трампа.
Как сообщил Ермак, встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании. От Украины участие приняли министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Украины.
От Великобритании в переговорах принял участие советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Со стороны Франции — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, а от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.