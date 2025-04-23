закрыть
23 апреля 2025, среда, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках

2
  • 23.04.2025, 18:08
В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках

С 1 мая.

В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В сообщении сказано, что для белорусских пенсионеров в период с 1 мая по 31 октября 2025 года в момент сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости в поездах региональных линий экономкласса, то есть в электричках.

В БЖД уточнили, что подобное предусмотрено указом президента Беларуси №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года. В пресс-службе добавили, что для покупки билета с указанной скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, документ должен быть при себе и в момент поездки.

Уточняется, что льготные билеты пенсионеры могут оформить в билетных кассах, на интернет-сайте pass.rw.by при помощи мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов