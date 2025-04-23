В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках 2 23.04.2025, 18:08

С 1 мая.

В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В сообщении сказано, что для белорусских пенсионеров в период с 1 мая по 31 октября 2025 года в момент сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости в поездах региональных линий экономкласса, то есть в электричках.

В БЖД уточнили, что подобное предусмотрено указом президента Беларуси №176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года. В пресс-службе добавили, что для покупки билета с указанной скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, документ должен быть при себе и в момент поездки.

Уточняется, что льготные билеты пенсионеры могут оформить в билетных кассах, на интернет-сайте pass.rw.by при помощи мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания.

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