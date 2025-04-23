Польша в ближайшие годы по темпам роста экономики опередит Японию и Испанию 23.04.2025, 18:10

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Прогноз МВФ.

Если Польша сохранит существующие темпы роста экономики, то в течение следующих пяти лет она опередит Испанию и Японию по ВВП (с учетом ППС) на душу населения. Более того, она может догнать Великобританию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на расчеты польского VeloBank, которые, в свою очередь, базируются на обновленном прогнозе МВФ.

Этот индикатор учитывает не только номинальный ВВП, но разницу в ценах на товары и услуги в разных экономиках.

Отмечается, что 22 апреля МВФ опубликовал прогнозы по глобальному экономическому росту. Из-за новых пошлин Трампа рост мирового ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 2,8% (в январе ожидалось 3,3%). Прогноз на следующий год снижен на 0,3 процентных пункта до 3%.

В то же время рост ВВП Польши прогнозируется выше общемирового уровня – 3,2% в 2025-м и 3,1% в 2026-м.

«Поляки будут становиться все более богатыми, а наш ВВП на душу населения, вероятно, догонит Великобританию уже в 2030 году, опередив Испанию и Японию», – считают в VeloBank.

Właśnie wyszły nowe 5-letnie prognozy @IMFNews i jak zawsze skala postępu polskiej gospodarki robi OGROMNE wrażenie. Wyprzedzimy Japonię, Hiszpanię, a także mamy realnie szansę na początku lat 30. mieć PKB pc ppp takie jak Wlk. Brytania. pic.twitter.com/MNUmp3ufFG — Piotr Arak (@piotrarak) April 22, 2025

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