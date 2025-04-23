Украинский воин вступил в ближний бой с российским оккупантом 23.04.2025, 18:40

Боец ВСУ изрешетил захватчика свинцом.

Боец стрелкового батальона полиции Донецкой области из автомата ликвидировал российского оккупанта на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, «гостеприимную» встречу оккупанту бойцы устроили с помощью дрона-разведчика, оператор которого подробно информировал о движении россиянина. В нужный момент бойцы вышли из укрытия навстречу захватчику и один из них почти вплотную изрешетил захватчика свинцом.

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