Украинский воин вступил в ближний бой с российским оккупантом
- 23.04.2025, 18:40
Боец ВСУ изрешетил захватчика свинцом.
Боец стрелкового батальона полиции Донецкой области из автомата ликвидировал российского оккупанта на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, «гостеприимную» встречу оккупанту бойцы устроили с помощью дрона-разведчика, оператор которого подробно информировал о движении россиянина. В нужный момент бойцы вышли из укрытия навстречу захватчику и один из них почти вплотную изрешетил захватчика свинцом.