В Беларуси задержали католического священника
- 23.04.2025, 18:48
- 1,216
Он также является преподавателем Минского теологического колледжа святого Иоанна Крестителя.
Несколько независимых источников сообщили о сегодняшнем задержании католического священника из Минска Сергея Тристеня, пишет «Хрысціянская візія».
Отец Сергей Тристень — настоятель монашеского сообщества кармелитов босых в Минске, директор Школы семейной жизни, преподаватель Минского теологического колледжа святого Иоанна Крестителя.
Причины задержания и его мотивы остаются неизвестными.