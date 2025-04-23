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В Беларуси задержали католического священника

  • 23.04.2025, 18:48
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В Беларуси задержали католического священника

Он также является преподавателем Минского теологического колледжа святого Иоанна Крестителя.

Несколько независимых источников сообщили о сегодняшнем задержании католического священника из Минска Сергея Тристеня, пишет «Хрысціянская візія».

Отец Сергей Тристень — настоятель монашеского сообщества кармелитов босых в Минске, директор Школы семейной жизни, преподаватель Минского теологического колледжа святого Иоанна Крестителя.

Причины задержания и его мотивы остаются неизвестными.

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