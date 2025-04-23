Лидера «Реала» могут отстранить от футбола на два года 23.04.2025, 19:06

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Звездный нападающий владеет несколькими футбольными клубами.

Нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору грозит двухлетняя дисквалификация за то, что он владеет несколькими футбольными клубами. Об этом сообщили Tuttosport и итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

ФИФА расследует связь Винисиуса с неправомерным владением бразильским «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» и португальской «Алверкой».

Требование отстранить форварда содержится в жалобе бразильской компании Tiberis Holding do Brasil, которая владеет 16,5% акций «Атлетико». Компания хотела воспользоваться правом преимущественной покупки, чтобы получить контрольный пакет. Однако акции были проданы напрямую компании ALL Agenciamento Esportivo, которая связана с Винисиусом.

По мнению Tiberis, которая подала жалобу в Следственную палату комитета по этике ФИФА, это может представлять конфликт интересов, что нарушает кодекс этики ФИФА. Бразильцу грозит отстранение от футбола на срок до двух лет.

Управление компанией ALL Agenciamento Esportivo осуществляет отец и агент футболиста Тассило Соареш.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 46 матчей, забив 20 голов и отдав 14 результативных передач.

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