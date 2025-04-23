Трамп обвинил Зеленского в возможном срыве «сделки» по Украине 23.04.2025, 19:29

Президент Украины накануне заявил, что Киев не будет юридически признавать Крым территорией РФ.

Никто не просит украинского президента Владимира Зеленскогопризнать Крым территорией России, однако действия Киева не говорят о серьезности намерений вернуть контроль над полуостровом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», — написал он.

«Ситуация для Украины критическая — он может выбрать мир или продолжать войну еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат — совершенно напрасно. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит «поле смерти»', а этого никто не хочет!», — написал Трамп в Truth Social.

Зеленский накануне заявил, что Киев не будет юридически признавать Крым российской территорией. The Washington Post незадолго до этого сообщила, что на переговорах в Лондоне 23 апреля США выступят с предложением о признании Киевом и европейскими странами Крыма как российской территории.

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