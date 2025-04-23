Во Владимирской области РФ более суток взрывается военный склад
- 23.04.2025, 19:30
В Киржачском районе закрыты предприятия и учебные заведения.
В Киржачском районе Владимирской области продолжаются взрывы на складе боеприпасов, сообщил губернатор Александр Авдеев. «Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», - написал он в среду, 23 апреля, в Telegram.
По его словам, учебные заведения будут оставаться закрытыми и 24 апреля.
В результате начавшихся накануне взрывов боеприпасов на расположенном в Киржачском районе военном складе пострадали четыре человека. 23 апреля в районе закрыты все учебные заведения и часть предприятий. Были эвакуированы сотни местных жителей из семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным губернатора, в пунктах временного размещения находятся 495 человек.
По данным компании «Владимиртеплогаз», отключены семь котельных в Киржачском районе, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения осталось более 12 тысяч жителей и 12 социальных объектов.
Минобороны РФ, утверждает, что взрыв произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Telegram-канал Astra указывает, что инцидент произошел рядом с поселком Барсово, где находится 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. По данным украинского военного портала Defence Express, это «довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв км».