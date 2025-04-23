До +25°С обещают в Беларуси 24 апреля 23.04.2025, 19:51

Пройдут кратковременные дожди.

В Беларуси 24 апреля прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут ночью местами, днем во многих районах. Ночью и утром может быть местами слабый туман. Ветер северный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 4-10, по юго-востоку — плюс 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до 17 градусов по северо-западу, до 25 градусов по юго-востоку.

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