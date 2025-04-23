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Как получить шенген быстрее и на более длительный срок

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  • 23.04.2025, 20:17
Как получить шенген быстрее и на более длительный срок

Эксперт поделилась лайфхаком.

Белорусы, которые мечтают о шенгене, ищут способы получить визу быстрее и на более длительный срок. Одним из таких лайфхаков поделилась пользовательница в TikTok. По ее словам, работает он с итальянской визой и только в том случае, если у вас есть близкий родственник с ВНЖ в Евросоюзе. Визовая эксперт и редактор visaflow.live Анастасия Лысоковская говорит, что девушка не совсем права, но подсказка в ее словах действительно есть, пишет «Зеркало».

По словам Анастасии Лысоковской, в данном случае речь идет о гостевой визе. Чтобы на нее податься, нужно приглашение от человека, живущего в стране, шенген которой вы бы хотели получить.

— Действительно, гостевую визу с приглашением от гражданина с ВНЖ, ПМЖ или гражданством в Шенгенской зоне могут выдать на более длительный срок. Часто на один-два года. Хотя есть случаи, что и на дольше. Все зависит от страны и конкретных обстоятельств, — говорит эксперт. — Лучше всего это работает, если в гости вас зовут близкие родственники — родители, дети, супруги.

Знакомые или дяди-тети тоже могут, но «это уже менее очевидные категории».

— Формально такие связи не всегда признаются достаточными для «семейной визы», — отмечает Анастасия.

По наблюдениям эксперта, Италия показывает «наибольшую гибкость и человечность в визовой политике по отношению к белорусам». Приглашение может сделать человек с ПМЖ, гражданством или ВНЖ, даже если он получил его недавно. Написать документ просят от руки. Сделать это нужно по образцу, размещенному на сайте консульства.

— Если вас зовут близкие родственники, то записаться на подачу на итальянский шенген можно через электронное письмо в консульство. В нем указываете данные того, кто вас приглашает, и свои, к нему прикладываете фото приглашения (копию, а оригинал лучше предоставить при подаче) и просите назначить дату. Ответ обычно приходит через 1−2 недели. Если его нет, советую продублировать письмо, — объясняет механизм Анастасия. — В случае, если в гости вас зовут «иные лица» — друзья, дальние родственники, знакомые — запись проходит так же, как и у всех остальных, то есть через сайт визового центра (ВЦ) Италии или живую очередь. Правда, стоит отметить, что регистрация через сайт на данный момент закрыта, а живая очередь перевалила отметку в 37 тысяч человек. При том что пока в обработке документы тех, кто в списке с номером до 20 тысяч. Думаю, если у вас нет приглашения, сейчас самый верный способ записаться здесь на подачу — это купить тур в Италию через агентство: у них есть квоты для тех, кого они везут в путешествие.

Анастасия отмечает, возможность попробовать получить визу по приглашению есть и в других странах.

— Например, Франция. Запись на гостевой шенген осуществляется через письмо в консульство независимо от того, кто приглашает — друзья или близкие. Сроки выдачи разные, встречаются отказы. Германия оформляет такие визы в общем порядке. Для этого человек заполняет заявку на сайте консульства и ждет в общей очереди, — перечисляет собеседница. — У Польши запись на визу для посещения родных или друзей идет через сайт ВЦ. Статистика выдачи хорошая, в случае близкого родства можно получить шенген на срок до 5 лет. При этом есть одно но. Позвать вас к себе может только человек с ПМЖ или гражданством.

По мнению собеседницы, есть в списке стран с оформлением гостевой визы и те, куда она бы идти не рекомендовала. На данный момент это Испания.

— Сейчас здесь наблюдается много отказов, — говорит эксперт. — Причина, как мне кажется, в том, что консульство расценивает такие визы как попытку остаться в стране, а именно — нецелевое использование.

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