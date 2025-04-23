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Ввезти в Беларусь беспилотник станет проще

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  • 23.04.2025, 20:25
Ввезти в Беларусь беспилотник станет проще

Но есть нюанс.

Очередной указ, который подписал Александр Лукашенко, регулирует вопросы использования гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Если кратко: ввозить дроны в страну станет проще, но не всем.

Предыдущий указ, касающийся учета и эксплуатации гражданских беспилотников, был подписан почти два года назад. Сейчас в этот документ внесены кое-какие изменения.

В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.

Кроме того, чтобы контролировать оборот дронов, юрлиц и индивидуальных предпринимателей обязали заранее согласовывать продажу беспилотников.

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