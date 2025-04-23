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Дания профинансирует новую партию боеприпасов для ВСУ

  • 23.04.2025, 20:38
Дания профинансирует новую партию боеприпасов для ВСУ

Копенгаген выделил Киеву $48 млн.

Дания выделила около 317 миллионов датских крон (примерно $48 млн) на передачу артиллерийских боеприпасов Украине через Эстонию. Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Помощь предусмотрена в рамках 25-го пакета военной поддержки и является ответом на критическую потребность Вооруженных сил Украины в снарядах разных калибров.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что возможное перемирие должно сопровождаться чёткими гарантиями безопасности, и Дания уже подтвердила готовность внести вклад в потенциальную миротворческую миссию.

Передача боеприпасов осуществляется в сотрудничестве с Эстонией, которая в конце 2023 года инициировала собственную программу поставок артиллерии для Украины.

«Передачи Украине должны осуществляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов. Мы должны продолжать поддерживать это, а также изучать возможности совместной поддержки Украины в других соответствующих сферах», - добавил Поульсен.

Страны Северной Европы и Балтии также решили координировать военную поддержку, оснащая, обучая и поставляя силы и средства, эквивалентные украинской бригаде. Дания уже приняла решение о передаче оборудования и материалов в поддержку украинских бригад. Кроме того, зарезервированы средства для дальнейших закупок, а также прорабатывается вопрос о совместной с Норвегией и Швецией передаче бронетранспортеров.

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