Опубликован список самых богатых спортсменов в истории 23.04.2025, 20:47

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Мировым лидером стал экс-баскетболист Майкл Джордан.

Опубликован мировой рейтинг спортсменов по общему заработку за годы профессиональной карьеры.

Подсчетами поделился американский портал sportico.com.

В тройку самых главных богачей из мира спорта вошли, например, завершивший карьеру гольфист Тайгер Вудс (второе место, $2,79 млрд) и футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду (третье место, $2,23 млрд).

Кстати, Криштиану вполне может выбраться как минимум на вторую строчку, так как пока даже не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Мировым лидером с показателем в баснословные $4,15 млрд стал экс-баскетболист Майкл Джордан, еще в годы карьеры получивший прозвище «его воздушество».

Также в топ-10 вошли баскетболист Леброн Джеймс (1,88), футболист Лионель Месси (1,85), гольфисты Арнольд Пальмер (1,82) и Джек Никлас (1,75), еще один футболист Дэвид Бекхэм (1,61), теннисист Роджер Федерер (1,59) и боксер Флойд Мейвезер (1,52).

Интересно, что среди пяти десятков самых обеспеченных спортсменов мира нет ни одного хоккеиста: даже прославленный рекордсмен НХЛ Александр Овечкин заработал за карьеру менее $570 млн, необходимых для топ-50.

Еще одним удивительным фактом стало попадание в список самого большого долгожителя от мира спорта – гольфиста Гэри Плейера, выступавшего с 1953-го по 2007-й год.

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