Треугольник РФ — США — Иран
- Леонид Невзлин
- 23.04.2025, 21:01
Настораживает близость Кремля к процессу ядерной сделки США с Ираном.
Что в обсуждаемой Ираном и США ядерной сделке настораживает (среди прочего) – так это близость к этому процессу Кремля.
Вчера Путин принимал в Москве султана Омана – главного посредника в переговорах. Нужно полагать, что обсуждались не только двусторонние отношения, но и следующий раунд встреч, который пройдет в Маскате в субботу.
Министр иностранных дел Ирана тоже ездил в Москву «для консультаций», после чего прямо сказал, что Россия играет ключевую роль в переговорах Тегерана и Вашингтона.
Главный американский переговорщик Стив Уиткофф тоже регулярно общается с Путиным – и, возможно, по иранскому вопросу в том числе.
Но Путин никогда ничего не делает просто так или для общего блага. И ядерная сделка США и Ирана ему нужна не во имя нераспространения ядерного оружия.
Путин оказывает Трампу «услугу», помогая добиться прогресса в ключевом для того вопросе внешней политики. В ответ он потребует от США содействия в украинском вопросе.
Несложная многоходовочка, расплачиваться за которую будут украинцы. И, потенциально, израильтяне – если новая ядерная сделка не демонтирует иранский ядерный проект, ракетную программу и систему террористических групп в регионе.
Леонид Невзлин, telegram