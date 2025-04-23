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Треугольник РФ — США — Иран

  • Леонид Невзлин
  • 23.04.2025, 21:01
Треугольник РФ — США — Иран

Настораживает близость Кремля к процессу ядерной сделки США с Ираном.

Что в обсуждаемой Ираном и США ядерной сделке настораживает (среди прочего) – так это близость к этому процессу Кремля.

Вчера Путин принимал в Москве султана Омана – главного посредника в переговорах. Нужно полагать, что обсуждались не только двусторонние отношения, но и следующий раунд встреч, который пройдет в Маскате в субботу.

Министр иностранных дел Ирана тоже ездил в Москву «для консультаций», после чего прямо сказал, что Россия играет ключевую роль в переговорах Тегерана и Вашингтона.

Главный американский переговорщик Стив Уиткофф тоже регулярно общается с Путиным – и, возможно, по иранскому вопросу в том числе.

Но Путин никогда ничего не делает просто так или для общего блага. И ядерная сделка США и Ирана ему нужна не во имя нераспространения ядерного оружия.

Путин оказывает Трампу «услугу», помогая добиться прогресса в ключевом для того вопросе внешней политики. В ответ он потребует от США содействия в украинском вопросе.

Несложная многоходовочка, расплачиваться за которую будут украинцы. И, потенциально, израильтяне – если новая ядерная сделка не демонтирует иранский ядерный проект, ракетную программу и систему террористических групп в регионе.

Леонид Невзлин, telegram

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