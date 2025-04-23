Треугольник РФ — США — Иран Леонид Невзлин

23.04.2025, 21:01

Настораживает близость Кремля к процессу ядерной сделки США с Ираном.

Что в обсуждаемой Ираном и США ядерной сделке настораживает (среди прочего) – так это близость к этому процессу Кремля.

Вчера Путин принимал в Москве султана Омана – главного посредника в переговорах. Нужно полагать, что обсуждались не только двусторонние отношения, но и следующий раунд встреч, который пройдет в Маскате в субботу.

Министр иностранных дел Ирана тоже ездил в Москву «для консультаций», после чего прямо сказал, что Россия играет ключевую роль в переговорах Тегерана и Вашингтона.

Главный американский переговорщик Стив Уиткофф тоже регулярно общается с Путиным – и, возможно, по иранскому вопросу в том числе.

Но Путин никогда ничего не делает просто так или для общего блага. И ядерная сделка США и Ирана ему нужна не во имя нераспространения ядерного оружия.

Путин оказывает Трампу «услугу», помогая добиться прогресса в ключевом для того вопросе внешней политики. В ответ он потребует от США содействия в украинском вопросе.

Несложная многоходовочка, расплачиваться за которую будут украинцы. И, потенциально, израильтяне – если новая ядерная сделка не демонтирует иранский ядерный проект, ракетную программу и систему террористических групп в регионе.

Леонид Невзлин, telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com