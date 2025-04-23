Необычный «сотрудник» устроился на работу в минское кафе
- 23.04.2025, 21:04
Видео.
В Минске свои двери для первых посетителей открыло новое кафе от РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», которое располагается вне территории АЗС.
Это не просто точка с фастфудом, а полноценное заведение с меню и удобными местами. Здесь можно попробовать завтраки или сытно пообедать.
Особенность кафе – VIP-комната. Это очень удобное место для деловых встреч.
Интересно в новом заведении еще и то, что тут устроился на работу очень необычный «сотрудник».
Посетителей кафе на улице Лещинского, 4, обслуживает обаятельный робот-официант. Люди уже дали имя своему металлическому коллеге – Марсик. Он влился в коллектив и отлично справляется с работой.
Посетители кафе в восторге от такого обслуживания, а интересу и радости детей, когда появляется робот-официант, нет предела.
Робот-официант в Минске— Фото/Видео (@FotoVid81878667) April 23, 2025
Видео: "Белоруснефть" / Telegram pic.twitter.com/oIKVdL59Fy