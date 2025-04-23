Необычный «сотрудник» устроился на работу в минское кафе 23.04.2025, 21:04

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В Минске свои двери для первых посетителей открыло новое кафе от РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», которое располагается вне территории АЗС.

Это не просто точка с фастфудом, а полноценное заведение с меню и удобными местами. Здесь можно попробовать завтраки или сытно пообедать.

Особенность кафе – VIP-комната. Это очень удобное место для деловых встреч.

Интересно в новом заведении еще и то, что тут устроился на работу очень необычный «сотрудник».

Посетителей кафе на улице Лещинского, 4, обслуживает обаятельный робот-официант. Люди уже дали имя своему металлическому коллеге – Марсик. Он влился в коллектив и отлично справляется с работой.

Посетители кафе в восторге от такого обслуживания, а интересу и радости детей, когда появляется робот-официант, нет предела.

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