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Необычный «сотрудник» устроился на работу в минское кафе

  • 23.04.2025, 21:04
Необычный «сотрудник» устроился на работу в минское кафе

Видео.

В Минске свои двери для первых посетителей открыло новое кафе от РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка», которое располагается вне территории АЗС.

Это не просто точка с фастфудом, а полноценное заведение с меню и удобными местами. Здесь можно попробовать завтраки или сытно пообедать.

Особенность кафе – VIP-комната. Это очень удобное место для деловых встреч.

Интересно в новом заведении еще и то, что тут устроился на работу очень необычный «сотрудник».

Посетителей кафе на улице Лещинского, 4, обслуживает обаятельный робот-официант. Люди уже дали имя своему металлическому коллеге – Марсик. Он влился в коллектив и отлично справляется с работой.

Посетители кафе в восторге от такого обслуживания, а интересу и радости детей, когда появляется робот-официант, нет предела.

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