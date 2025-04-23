Украинская делегация встретилась с Келлогом в Лондоне
- 23.04.2025, 21:13
Министр обороны Украины назвал встречу «очень продуктивной и успешной».
Украинская делегация встретилась со спецпосланником американского президента Китом Келлогом в Лондоне 23 апреля. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы говорили о нашей последовательной позиции, также о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности. Со своей стороны считаю, что встреча была очень продуктивной и успешной», – рассказал глава Минобороны.
Отвечая на вопрос, существует ли общая позиция союзников Украины по завершению войны, Умеров сказал, что не может раскрывать всех деталей.
«Основное, наша украинская позиция – безопасность нашего населения, международно признанные границы, длительный мир и гарантии безопасности. Детали уже впоследствии», – добавил министр.