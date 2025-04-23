Зеленский впервые посетит ЮАР
- 23.04.2025, 21:38
Визит запланирован на 24 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибудет в Южно-Африканскую Республику 24 апреля.
Об этом сообщает DW.
По данным СМИ, Зеленский впервые посетит Южно-Африканскую Республику, а именно Преторию. Там он встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Сейчас детали визита Зеленского не разглашаются, однако предполагается, что он сосредоточится на обсуждении войны в Украине с президентом Рамафосой.
Стоит заметить, что весной прошлого года уже сообщалось, что Зеленский может посетить ЮАР, но тогда визит не состоялcя.