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Рекордсмен НХЛ по силовым приемам объявил о завершении карьеры

  • 23.04.2025, 21:52
Рекордсмен НХЛ по силовым приемам объявил о завершении карьеры

Канадский хоккеист провел 17 сезонов в НХЛ в составе «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоты».

Канадский хоккеист, рекордсмен НХЛ по силовым приемам Кэл Клаттербак объявил в своем Instagram о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

«Спустя 17 лет пришло время повесить коньки на гвоздь. Я безмерно благодарен каждому товарищу по команде, тренеру, болельщику и каждому моменту на этом пути. Хоккей дал мне все — цель, братство и воспоминания на всю жизнь», — написал Клаттербак.

В нынешнем сезоне Клаттербак нигде не играл, а до этого 11 лет форвард провел в «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ он также выступал за «Миннесоту Уайлд». Всего хоккеист провел 1064 матча и набрал 293 (143+150).

Клаттербак провел 4029 силовых приемов, что является лучшим результатом в истории НХЛ. Далее в списке лучших по этому показателю расположились еще продолжающие карьеру Мэтт Мартин (3936), Александр Овечкин (3743) и Люк Шенн (3660).

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