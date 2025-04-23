Президентские выборы в Польше: кто лидирует? 23.04.2025, 22:01

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Это показал опрос

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от партии власти «Гражданская платформа», сохраняет лидерство среди кандидатов, но несколько потерял в рейтинге.

Такое показал опрос United Surveys для портала Wirtualna Polska.

Поддержку Тшасковскому в опросе выразили 31,7% респондентов – на 1,8 процентного пункта меньше по сравнению с опросом United Surveys в середине апреля и 6,6 пункта – с начала этого месяца.

Между тем директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает бывшая партия власти «Право и справедливость», получил поддержку на уровне 27,6% – на 2,1 пункта больше, чем в середине апреля, и на 7,5 больше, чем в начале месяца.

На третьем месте оказался кандидат от «Конфедерации» Славомир Менцен с 11,3% – это на 7,5 пункта меньше, если сравнить с началом апреля, и 2,1 пункта меньше по сравнению с опросом в середине месяца.

В то же время во втором туре выборов Тшасковский побеждает и Навроцкого (50,5% против 40,2%), и Менцена (52,6% против 42,8%).

Опрос United Surveys был проведен 17-19 апреля 2025 года с помощью телефонных и онлайн-интервью на репрезентативной выборке в 1000 человек.

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