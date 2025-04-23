Стали известны подробности массовой попытки побега российских военных в Краснодаре 1 23.04.2025, 22:16

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Около сотни солдат армии РФ устроили бунт.

В российском Краснодаре группа из около сотни задержанных солдат армии РФ устроила бунт. Семерым из них удалось сбежать, позже четырех задержали, а трое до сих пор находятся в розыске. Об этом в среду, 23 апреля, сообщает проект «Кавказ.Реалии».

Издание пишет, что инцидент произошел в ночь на 19 апреля. Примерно сто военных, подозреваемых в самовольном оставлении армейских частей или мест несения службы, прорвались через ограждение возле комендатуры Краснодарского гарнизона.

Как рассказала изданию родственница одного из солдат и адвокат, представляющий интересы еще двух, причиной попытки побега стали условия содержания. По их словам, десятки солдат месяцами жили в палатках прямо на территории комендатуры — в том числе в зимние месяцы.

«То есть, когда были морозы… они были в палатках. Они там все пьют, моего мужа три недели назад там избили, он был весь синий. Я требовала снять побои — ничего, никакого разбирательства», — пожаловалась собеседница издания.

По ее словам, мужчина в декабре 2023 года проходил реабилитацию после восьми контузий. В Краснодар он поехал вместе с женой. В городе мужчину задержали, обвинили в самовольном оставлении части и закрыли на территории комендатуры. Позже его перевели в психиатрическую больницу, где поставили диагноз и присвоили категорию «ограниченно годен», однако домой так и не отпустили.

Адвокат, который комментировал ситуацию на условиях анонимности, подтвердил, что некоторые задержанные находятся в лагере более полугода.

«Да, они живут в палатках. На улице. Их кормят. Они имеют туалет на улице обычный, душ. Находятся они за сеткой. За сетку они не выходят… То есть, это более ста человек, которые ничего не делают», — рассказал юрист.

Издание пишет, что ранее уже получало сигналы о содержании в Краснодаре солдат, которые самовольно покидали части, но точное место оставалось неизвестным. Сейчас в российском городе усилили контроль на выездах, силовики выборочно присматривают легковые автомобили и автобусы.

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