Премьер Украины прибыл с визитом в США
- 23.04.2025, 22:23
Денис Шмыгаль встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает издание РБК-Украина.
«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.
Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.