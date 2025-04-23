Премьер Украины прибыл с визитом в США 23.04.2025, 22:23

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.

Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

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