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Премьер Украины прибыл с визитом в США

  • 23.04.2025, 22:23
Премьер Украины прибыл с визитом в США
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Вашингтон на форум Всемирного банка. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

«Шмыгаль с правительственной командой уже в Вашингтоне. Сегодня команда начинает работу на Spring Meetings 2025 Всемирного банка», — говорится в публикации.

Отмечается, что, кроме посещения форума, глава украинского правительства встретится с чиновниками и представителями деловых кругов США.

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