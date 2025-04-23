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Зеленский ответил Трампу

  • 23.04.2025, 22:54
Зеленский ответил Трампу

Президент Украины напомнил ему о «Крымской декларации» Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа, напомнив о заявлении госсекретаря его первой администрации о непризнании российской аннексии.

На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, одновременно добавив, что «сегодня было много эмоций».

«Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», – добавил глава государства.

К своему посту на Х он прикрепил скриншот Крымской декларации – заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которое подтверждало непризнание российской аннексии Крыма.

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