Зеленский ответил Трампу 23.04.2025, 22:54

Президент Украины напомнил ему о «Крымской декларации» Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику его заявлений по Крыму со стороны Дональда Трампа, напомнив о заявлении госсекретаря его первой администрации о непризнании российской аннексии.

На Х Зеленский напомнил о встрече представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, одновременно добавив, что «сегодня было много эмоций».

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

«Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями», – добавил глава государства.

К своему посту на Х он прикрепил скриншот Крымской декларации – заявления государственного секретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которое подтверждало непризнание российской аннексии Крыма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com