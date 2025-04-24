Две белоруски покинули турнир в Мадриде 24.04.2025, 1:02

Осталась Соболенко.

В Мадриде стартовал турнир WTA 1000, в основную сетку которого попали три белоруски.

После первого игрового дня две наши соотечественницы покинули испанскую столицу, зачехлив ракетки.

Первой выступления на чемпионате начала Александра Саснович (№110 рейтинга WTA). Соперницей белоруски стала американка Энн Ли (№62).

Разница в классе ярко проявилась в ходе игры, которая завершилась победой Ли в двух сетах.

Оба они прошли под диктовку американки: в первом Александра смогла взять три гейма, а во втором – два.

По прошествии часа и 28 минут была зафиксирована победа Ли со счетом 6:3, 6:2.

Завершала программу игрового дня некогда первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко. Соперницей находящейся ныне на 48-й позиции белоруски стала сербская теннисистка Ольга Данилович (№34).

В этой игре борьбы получилось даже меньше. Первый сет Азаренко провела почти на равных с соперницей и уступила 4:6. Во второй партии она смогла взять лишь два гейма – 2:6.

Арина Соболенко начнет борьбу на турнире со второго круга. 25 апреля белоруска сыграет с россиянкой Анастасией Блинковой (№76).

Между собой соперницы провели три поединка, и во всех случаях белоруска выходила из них победительницей.

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