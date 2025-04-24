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Путин отказался выдать Асада Сирии

  • 24.04.2025, 2:16
Путин отказался выдать Асада Сирии

Об этом сообщил временный сирийский президент.

В январе новое правительство Сирии обратилось к российскому руководству с просьбой о выдаче свергнутого диктатора Башара Асада, однако Кремль отказал. Об этом в интервью The New York Times сообщил временный сирийский президент Ахмед аль-Шараа.

Несмотря на отказ, Шараа подчеркнул, что администрация Сирии не намерена разрывать отношения с Россией. Он напомнил, что большая часть сирийского вооружения произведена в РФ, а страна в значительной мере зависит от поставок российского продовольствия и энергоносителей. «Мы обязаны учитывать эти ключевые интересы Сирии», — заявил он.

О намерении новых властей добиться выдачи Асада в январе также сообщал Reuters. Позднее информацию подтвердили источники Al Arabiya и Al Hadath, однако только теперь она получила официальное подтверждение со стороны Дамаска.

По данным Reuters, временное правительство также требовало от Москвы вернуть финансовые средства, которые Асад вывез в Россию. По словам источников агентства, речь идет о 500 тысячах долларов наличными, а также о драгоценностях. Кроме того, Асад забрал с собой важные документы, ноутбуки и жесткие диски, содержащие секретную информацию.

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года, после чего он сразу покинул территорию Сирии и получил политическое убежище в России. На территории Сирии продолжают функционировать две ключевые российские военные базы: пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. Обе базы имеют стратегическое значение для Москвы.

Новые сирийские власти уже заявляли, что не исключают возможности сохранить эти объекты, если это будет отвечать интересам государства. Об этом, в частности, в феврале говорил новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post. По его словам, дальнейшая судьба российских военных объектов будет определяться исходя из прагматичных соображений.

В стремлении удержать свое военное присутствие и политическое влияние в Сирии, Москва в марте направила в страну несколько танкеров с нефтью. Кроме того, ранее в Дамаск были доставлены наличные средства в сирийской валюте, напечатанные в России еще во времена правления Асада.

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