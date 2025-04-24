В Австралии с вертолета расстреляли 700 коал
- 24.04.2025, 3:36
Животных расстреливали снайперы.
В одном из национальных парков Австралии по указанию правительства застрелили около 700 коал. Таким образом власти пытались прекратить страдания животных, которые получили ожоги и ранения в результате лесных пожаров. Об этом сообщает New York Post.
Операция по отстрелу коал стартовала в начале апреля в национальном парке Будж-Бим в штате Виктория после масштабных лесных пожаров, которые уничтожили более 2 тыс. гектаров. Животных расстреливали снайперы на вертолетах.
После лесных пожаров часть популяции коал в нацпарке существенно пострадала: животные были истощены, обезвожены, а также имели травмы.
Решение правительства возмутило защитников дикой природы. По их словам, с высоты 30 метров, на которой летали вертолеты, невозможно определить состояние здоровья коалы. Из-за этого под огонь могли попасть здоровые особи.
«Это первый подобный случай в Австралии, который создает неприятный этический прецедент... Признание этих убийств нормализует жестокость под видом благотворительности», - заявили в организации по защите прав животных Friends of the Earth Melbourne.
Защитники животных требуют от властей прекратить вырубку здоровых эвкалиптов поблизости, так как эти деревья являются основным источником пищи и укрытием для коал.
В трех штатах Австралии коалы внесены в список видов, которые исчезают. Это связано с уменьшением площадей эвкалиптовых лесов. Их становится меньше из-за лесозаготовок, расширения плантаций и лесных пожаров.