Премьер-министр Чехии отреагировал на угрозы Медведева в адрес Гашека 24.04.2025, 5:08

В случае необходимости двукратному обладателю Кубка Стэнли предоставят защиту.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.

Фиала назвал слова Медведева угрозами и посчитал их абсолютно неприемлемыми. «Игнорировать их невозможно. Это еще раз подтверждает агрессивный и опасный характер российской политики», — заявил политик.

Кроме того, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил в соцсети Х, что в случае необходимости Гашеку предоставят защиту.

22 апреля Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на Медведева. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.

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