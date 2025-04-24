Премьер-министр Чехии отреагировал на угрозы Медведева в адрес Гашека
- 24.04.2025, 5:08
В случае необходимости двукратному обладателю Кубка Стэнли предоставят защиту.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в социальной сети X отреагировал на заявление зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.
Фиала назвал слова Медведева угрозами и посчитал их абсолютно неприемлемыми. «Игнорировать их невозможно. Это еще раз подтверждает агрессивный и опасный характер российской политики», — заявил политик.
Кроме того, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил в соцсети Х, что в случае необходимости Гашеку предоставят защиту.
22 апреля Гашек сообщил, что пожаловался в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея на Медведева. Он заявил, что потрясен тем, что бывший президент РФ публично угрожает ему.