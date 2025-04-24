Зеленский прибыл в ЮАР

Зеленский прибыл в ЮАР1
- 24.04.2025, 7:57
- 3,972
Президент Украины раскрыл цели визита.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.
Об этом сообщает Telegram-канал Зеленского.
«Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки», - написал Зеленский.
По его словам, во время визита будет продолжаться работа над тем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям.
«Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи», - подчеркнул он.