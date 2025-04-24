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Зеленский прибыл в ЮАР

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  • 24.04.2025, 7:57
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Зеленский прибыл в ЮАР

Президент Украины раскрыл цели визита.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.

Об этом сообщает Telegram-канал Зеленского.

«Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки», - написал Зеленский.

По его словам, во время визита будет продолжаться работа над тем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям.

«Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи», - подчеркнул он.

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