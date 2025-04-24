В Крыму прогремела серия взрывов 24.04.2025, 8:02

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иллюстративное фото

Керченский мост перекрыт.

Вечером 23 апреля в разных районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы: российские каналы сообщили о массированной комбинированной атаке и фиксации движения больших групп ударных БпЛА, активно работала противовоздушная оборона. Из-за угрозы ударов был перекрыт Крымский мост.

«Фокус» собрал информацию о ночной атаке по временно оккупированному россиянами Крыму.

Воздушная тревога в Крыму была объявлена около 23:00 часов 23 апреля: в частности в Симферополе местные власти сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

Вскоре в Симферополе и Гвардейском прогремели взрывы, российские паблики информировали о работе ПВО.

Около 23:40 часов крымские паблики сообщили, что взрывы прогремели в районе аэропорта в Симферополе. Также громко было в Сакском районе — мониторинги прикрепили карту, на которой обозначили ориентировочное место атаки.

Атака на Крым продолжалась — в российских пабликах поднялась паника из-за движения большого количества БпЛА. Также воздушную тревогу объявили по всему полуострову из-за ракетной опасности. Власти перекрыли Крымский мост из-за угрозы ударов.

В Telegram-канале «Крымский ветер» сообщили, что, предварительно, из-за атаки на Крым зафиксирован «прилет» по аэродрому «Кировское».

Около 01:00 часов мониторинговые каналы сообщили также о взрывах в Анапе: там была объявлена тревога из-за ракетной опасности, прозвучала серия взрывов и работала противовоздушная оборона.

Официальной информации об атаке по Крыму вечером 23 апреля и после полуночи пока нет.

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