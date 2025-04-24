Трамп ответил, когда планирует встретиться с Путиным

Трамп ответил, когда планирует встретиться с Путиным5
- 24.04.2025, 8:20
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В приоритете — поездка в другом направлении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в следующем месяце, вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Как пишет CNN, при этом Трамп признал маловероятной возможность встречи с Путиным во время визита в Саудовскую Аравию.
«Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого», - сказал президент США, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии, где проходят переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня.
Поездка Трампа на Ближний Восток запланирована на 13-16 мая и станет его второй зарубежной поездкой после запланированного на эти выходные визита в Рим на похороны Папы Римского.