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Актриса из Беларуси ударила ножом своего коллегу в Санкт-Петербурге

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  • 24.04.2025, 8:27
  • 5,114
Актриса из Беларуси ударила ножом своего коллегу в Санкт-Петербурге
Александра Дроздова
Фото: kinopoisk.ru

Пострадавший в реанимации, к подозреваемой приехал ее муж-белорус.

Актера питерского театра Ленсовета Илью Деля серьезно ранила ножом его коллега — уроженка Беларуси Александра Дроздова. Она задела ему легкое. Артист в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел 12 апреля ночью в квартире актера. По данным российских СМИ, 40-летний Илья Дель и 26-летняя Александра Дроздова поругались на бытовой почве. Во время конфликта девушка ударила мужчину ножом в грудь и руку.

Пострадавший сам себе вызвал скорую. Его госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пациента несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое.

Дроздову задержали. Как пишет «Экспресс-газета», на родине у Александры есть официальный муж. Мужчина, узнав о трагедии, приехал в Санкт-Петербург (РФ), чтобы помочь жене и дочке. Журналисты видели, как предположительно муж Дроздовой навещал ее в злополучной квартире. С ними он общаться не захотел.

Адвокат Дроздовой, Игорь Теплоухов подтвердил, что конфликт между его подзащитной и Ильей Делем произошел на бытовой почве. Ребенок в это время находился в квартире, но нет никаких фактов, доказывающих, что он пострадал. Теплоухов подчеркнул также, что Дроздова не сожительствовала с Делем, как пишут в Сети.

Адвокат актера, Ксения Северина, со своей стороны уверяет, что у ее подзащитного «были серьезные намерения в адрес Александры» и они якобы хотели пожениться.

Александра Дроздова родилась 29 марта 1999 года в Минске, затем переехала в Санкт-Петербург (РФ). После окончания школы она поступила в институт сценических искусств, где проучилась до 2020 года. Получив диплом, она устроилась в театр комедии имени Николая Акимова.

Впервые на киноэкранах Дроздова появилась, еще будучи школьницей, в 2011 году: ее привлекли для съемок в эпизоде драматического сериала «Краткий курс счастливой жизни». Вернулась к съемкам Дроздова только через 8 лет и сразу получила главную роль в мистическом триллере «Рассвет».

За свою карьеру девушка успела сняться в 12 фильмах и сериалах. Среди них: «Хутор», «Первый раз», «Федя. Народный футболист», «Правда», «Прелесть», «Дополнительный урок», «Стрим», «Солдаут», «Последний министр», «Шерлок в России», «Эра медведей», «Рассвет».

Илья Дель известен по киноролям в картинах «Цой», «Фандорин. Азазель», «Содержанки» и других.

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