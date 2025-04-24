Настоящий цугцванг 2 Андрей Золотарев

24.04.2025, 8:36

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Вряд ли американцы возьмут и немедленно хлопнут дверью.

Встреча в Лондоне представителей Украины, Британии, Франции и США, на котором должно было обсуждаться мирное урегулирование войны, решили отложить. Накануне западные СМИ активно публиковали статьи, в которых говорилось, что в рамках встречи планировалось обсуждение заморозки войны по линии фронта и признание оккупированного Крыма «российским». И вот уже вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто заявил, что Вашингтон предложил Украине и России заморозку войны и обмен территориями.

На самом деле эвфемизм «отложили переговоры» лишь прикрывает печальную реальность того, что встреча сорвалась. После заявления Зеленского о том, что Киев не принимает условий, которые предусматривают признание российской юрисдикции над Крымом, фактический контроль России на 20% территорий Украины и передачу Запорожской атомной электростанции под контроль США.

Совершенно очевидно, что план Трампа предполагал именно эти уступки. Его инициатива широко не афишировалась, поскольку понятно, что речь идет о мире за счет Украины.

Но особого богатства выбора у Киева в такой ситуации и не было. Политическое руководство сталкивается с массой неприятных вопросов: принятие похабного мира подорвет внутриполитическую ситуацию в стране и при ведет к непредсказуемым последствиям. Ведь тогда возникнет вопрос, почему в 2022 году нельзя было получить то, что можно было получить, без той крови и таких территориальных и экономических потерь, чтобы не оказаться в гораздо худшей ситуации, которая сложилась теперь.

Сейчас у Украины остается два варианта.

Первый – принять условия похабного мира, которые предлагает Трамп. Это не капитуляция, но признание поражения в войне. Подчеркиваю, что это приведет к далекоидущим последствиям и чревато сильнейшим внутриполитическим конфликтом в Украине.

Не будет и никаких гарантий безопасности – 28 договоров, в которых якобы говорилось о гарантиях безопасности, оказались пустыми бумажками. К тому же мы получаем еще плюс 100 миллиардов долларов долга перед американцами под 4% годовых. Получается более $200 млрд, и эти долги, учитывая состояние украинской экономики, достанутся нашим праправнукам.

Более того, общество в Украине не примет такой вариант мира. Несмотря на усталость, психологическую депрессию и неопределенность, украинцы к этому не готовы.

Второй – продолжать войну, но уже без участия Соединенных Штатов. Американцы могут выйти из процесса и перепоручить Украину Европе. Мол, раз вы поддерживаете Киев, тогда и продолжайте поддержку. Тогда Украине придется воевать, опираясь на собственные скудные ресурсы и мизерную поддержку со стороны европейских партнеров.

Можно много говорить о том, что мы сможем дальше воевать и без участия США. Дескать, американская военная помощь уже не играет такой роли, как раньше, а фронт держат дроны, которые собирают из китайских комплектующих. Но все-таки это немного не так, поскольку объем финансовой и военной помощи со стороны США составил примерно $114 млрд за три года. А вот, к примеру, Франция – вторая экономика Европы – помогла всего на 4,65 млрд евро. Макрон в качестве лидера говорит много и красиво, но результат налицо – объем американской помощи Украине больше французской практически в 25 раз.

Поэтому надежды на поддержку Европы мало. Некоторые особо позитивные блогеры считают, что благодаря европейской помощи можно будет даже контратаковать. Но, увы, экономическое и финансовое положение большинства стран Европы не позволяет тянуть военную помощь такого масштаба. У всех стран есть свои проблемы. Допустим, во Франции уже обсуждаются вопросы срочных парламентских выборов. В Германии – бюджетный кризис, страна, у которой 10 лет назад был профицит в 100 миллиардов евро, получила дефицит на €25 млрд.

Вряд ли Берлин потянет помощь Украине в виде нескольких десятков истребителей, танков, БМП и других вооружений, о чем призвал немцев наш постпред в ООН Андрей Мельник. С таким же успехом можно призывать Штаты отдать нам половину из 10 американских авианосных ударных групп для победы над агрессором. Все это фантазии, а реальность заключается в том, что военные и финансовые возможности стран Европейского Союза серьезно ограничены.

Таким образом, мы попадаем в ситуацию цугцванга, когда каждое последующее действие приводит к еще худшим условиям. Справедливости ради нужно отметить, что клеймить самодурство Трампа можно сколько угодно, но и нашему государству следовало бы прогнозировать развитие ситуации хотя бы на несколько шагов вперед. Жили сегодняшним днем и теперь пришли к печальному промежуточному результату.

Кроме того, не стоит забывать, что Трамп – очень специфический человек. Он видит наши слабые моменты и прекрасно понимает, что сейчас у нас нет сильной позиции. Потому действует в стиле: сильные делают, что хотят, а слабые – то, что должны. И диктует Украине свои условия.

Однако это еще не конец – война будет продолжаться. Подсохшая земля и появление зеленки создают благоприятные условия для наступательных действий, чем и попытается воспользоваться агрессор. Думаю, следует ожидать продолжения наступательных действий российской армии по всему фронту. Она будет искать слабое место в нашей обороне, чтобы попытаться повторить ситуацию по аналогии с прошлогодними событиями под Очеретино, когда в результате там все начало сыпаться, как шашечки домино, а ситуацию удалось стабилизировать лишь под Покровском, потеряв до этого Курахово, Угледар и другие населенные пункты.

Сейчас идет некая перепасовка. Кремль заинтересован в диалоге с США, ослаблении санкционного давления и преодолении дипломатической изоляции, которое Москве уже почти удалось. Но прекращать войну Россия не намерена, предпосылок для этого я не вижу. К тому же для значительной части российского общества, накачанной ура-патриотической пропагандой, остановка войны будет выглядеть как договорняк. Ведь обыватель там ратует за то, чтобы дожать Украину до капитуляции. Кремль это видит и прекрасно понимает, что в таком случае общество спросит, ради чего было пролито столько крови, и неужели это было сделано лишь ради сотен тысяч квадратных километров. Многие в России не воспримут прекращения войны.

Следовательно, Кремль может сделать ставку на то, чтобы уже на следующем этапе выстроить для Украины еще более тяжелые, более унизительные условия, от которых Киеву некуда было бы деться. Но при этом россияне прибегают к таким, дескать, красивым жестам, как «пасхальное перемирие», чтобы показать Трампу, что, мол, проблема не в Москве, а в Киеве. В прошлую субботу мы видели, как в Киеве, видимо, несколько часов решали, что делать с предложением Путина о «пасхальном перемирии». В итоге оно было принято. На следующем этапе было подчеркнуто, что сначала – прекращение огня, и только потом переговоры. Однако понятно, что Кремль на такие условия, скорее всего, не пойдет.

Что дальше?

Не думаю, что Соединенные Штаты завтра-послезавтра возьмут, хлопнут дверью, и выйдут из переговорного процесса. Ибо США – это не только Трамп. Конечно, Трамп, который уже называл войну «войной Байдена», хотел бы зафиксировать убытки и покинуть переговоры. Однако если так произойдет, момент американской слабости увидит весь мир. Неспособность США выполнить задачу, которую они сами и поставили. А желающих попробовать Штаты «на слабо» выстроится вагон и маленькая тележка. Начиная от Ирана и хуситов, заканчивая всеми остальными.

Поэтому я думаю, что США еще предпримут определенные усилия, чтобы заставить Украину принять свои условия. Скорее всего, в ближайшее время могут быть запущены расследования, аудит помощи или же персональные санкции. Трамп будет давить на Киев, но вряд ли американцы возьмут и немедленно хлопнут дверью. Я в это не верю. Допускаю подобный сценарий после того, как у США исчерпают средства давления на Киев. А пока такие инструменты у Вашингтона все еще есть.

Андрей Золотарев, «Главред»

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