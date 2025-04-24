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В Беларуси установили стоимость охоты на краснокнижных медведя и рысь

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  • 24.04.2025, 8:39
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В Беларуси установили стоимость охоты на краснокнижных медведя и рысь

Новые правила вступают в силу с 21 мая.

Совет министров установил минимальную стоимость разрешений на добычу краснокнижных рыси и медведя. Соответствующее постановление № 233 23 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Минимальная стоимость разрешения на добычу медведя:

500 рублей — для граждан Беларуси или других стран ЕАЭС (например, России, Казахстана);

1000 рублей — для граждан других стран.

За разрешение на охоту на рысь придется заплатить:

200 рублей — для граждан Беларуси и стран ЕАЭС;

500 рублей — для остальных иностранцев.

Дополнительно охотникам необходимо будет приобрести охотничью путевку, которая стоит не меньше 5 рублей на человека. Без нее разрешение не действует.

Новые правила охоты вступают в силу с 21 мая 2025 года.

Напомним, рысь и медведь включены в Красную книгу Беларуси и остаются охраняемыми видами. Изменение их статуса уже несколько лет лоббировал экс-глава МВД Игорь Шуневич, который стал председателем Белорусского общества охотников и рыболовов. В частности, в своей статье в газете «Паляўнічы і рыбалоў» он заявил, что рысей, медведей, зубров в Беларуси уже много, а местами и слишком, поэтому на них надо разрешить охоту и исключить из Красной книги (ее чиновник и вовсе назвал рудиментом).

В Министерстве природных ресурсов с ним не согласились, но в 2024 году решили понизить статус этих видов в Красной книге.

18 ноября 2024 года Александр Лукашенко разрешил отстреливать краснокнижных зверей.

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