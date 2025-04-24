Мясо или рыба: что выбрать для здоровья и стройности 1 24.04.2025, 8:51

Исследовательский институт Швеции тщательно изучил и сравнил эти два продукта.

Во время выбора продуктов для обеда или ужина люди часто задумываются, что полезнее - мясо или рыба. Это особенно важно для тех, кто тщательно планирует свой рацион.

Ранее мы рассказывали, в каких продуктах содержится омега 3.

Исследовательский институт Швеции (RISE) изучил этот вопрос и пришел к выводу, что в лососе, сельди, анчоусах и мидии белка больше, чем в курятине, свинине или говядине. Соответствующее исследование вышло в журнале Communications Earth & Environment.

Почему лучше есть рыбу, чем мясо

Чтоб узнать, полезнее ли есть рыбу, чем мясо, RISE исследовал 41 вид продуктов, используя информацию из четырех официальных баз данных Швейцарии, Японии, Канады, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По словам одного из авторов исследования Элинор Халлстрём, кроме высокого содержания белка, рыба является источником жирных кислот омега-3.

Самыми лучшими являются:

дикая горбуша и нерка;

сардины, сельдь и анчоусы;

мидии и устрицы.

Также морепродукты являются выигрышным вариантом с точки зрения выбросов парниковых газов.

Как пишет EL PAÍS, президент Испанского общества диетологии и пищевых наук (SEDCA) Хесус Роман Мартинес заявлял, что морепродукты содержат белок «очень хорошего качества». Очень важно, что они также включают селен и йод - вещества, которые человек не может вырабатывать самостоятельно и которые ему необходимо потреблять.

В то же время, рыба менее жирная. По словам Эмилио Мартинеса, профессора физиологии в Университете Гранады (UGR) в Испании и члена Института питания и пищевых технологий университета, в этом продукте максимум 12% жира от общего количества по сравнению с 30% - в мясе. Это нивелирует любые сомнения в том, что лучше на диете, мясо или рыба.

Для организма детей советуют выбирать карпа и тилапию, которые богаты витамином D, или атлантическую рыбу-саблю с высоким содержанием омеги-3.

Это ставит точку в обсуждении, можно ли есть рыбу вместо мяса, чтоб получить все необходимые питательные вещества.

Несмотря на пользу рыбы и других морепродуктов с низким содержанием натрия и насыщенных жиров, Халльстрём утверждает, что «мы склонны потреблять меньшее количество, чем рекомендуется».

Испанское Министерство по делам потребителей советует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Этот продукт менее популярен, поскольку мясо в большинстве случаев дешевле рыбы. Выходом могла бы стать глубокая заморозка морепродуктов в месте их вылова. Это значительно снизило бы затраты.

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