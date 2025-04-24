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Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с России

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  • 24.04.2025, 9:06
Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с России
Марко Рубио

Госсекретарь США заявил о журналистской халатности.

Издание Politico сообщило о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы «Северного потока-2». Но это выдумка.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной», - написал он.

По его словам, это журналистская халатность.

«Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки», - добавил Рубио.

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