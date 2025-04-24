Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с России

Рубио опроверг сообщения о переговорах по снятию санкций с России2
- 24.04.2025, 9:06
Госсекретарь США заявил о журналистской халатности.
Издание Politico сообщило о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы «Северного потока-2». Но это выдумка.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это однозначно ложно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной», - написал он.
По его словам, это журналистская халатность.
«Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки», - добавил Рубио.