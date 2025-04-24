Вот к чему приводит «дружба» с Лукашенко 1 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

24.04.2025, 9:11

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Александр Шакутин

Помните, Шакутин говорил, что Чиж ему не «коллега»?

Экс-владелец «Амкодора», который много лет был вхож в ближайшее окружение Александра Лукашенко, повторяет незавидную судьбу многих других бизнесменов, приятельствовавших с правителем.

21 апреля правитель заявил, что «надо решать вопрос не только собственности на «Амкодоре», но и долгов». Пресс-служба Лукашенко написала, что, по мнению их главного, «предприятие находится в сложном положении из-за действий собственника».

Поскольку это не цитата, то можно допустить, что Лукашенко высказался об Александре Шакутине и резче, но реплику решили не распространять.

Теперь известный бизнесмен, по сути, никто: власти отобрали у него компанию. Таким образом Шакутин повторяет судьбу многих других предпринимателей, которые обожглись, слишком близко сблизившись с Лукашенко.

А как правитель в прошлом нахваливал бизнесмена!

Вот несколько цитат Лукашенко из выступления на «Всебелорусском народном собрании» в 2006 году:

«Знаете, приятно слушать этого человека (Шакутина – С.)».

«Но важно что? Что это патриот своей страны».

«Разве такой предприниматель не вызывает уважения? Разве к такому грех прислушаться? Ведь многие предприниматели хотят обратить на себя мое внимание. И он тоже. Я говорю: в Шклов поезжай, там есть загубленные, но перспективные предприятия, возьми и покажи. Поехал, взял и показывает».

В 2014-м Лукашенко высказал мнение, что Шакутин может являться примером честного ведения бизнеса:

– Когда-то мы договорились о том, что все, что заработает Шакутин со своей командой, будет находиться в стране, он никогда не будет выводить деньги в оффшоры или еще куда-то прятать, а будет вкладывать в экономику Беларуси.

В 2015-м правитель рассказал:

– Я, зная хорошо Шакутина, поскольку мы родились практически в одной деревне (бизнесмен появился на свет в Оршанском районе, Лукашенко – на границе Шкловского и Оршанского районов – С.), и он, иногда встречаясь, мне рассказывает: «Александр Григорьевич, помогите там, помогите там, помогите там, вот это не решается, это…», и мы точно так, как к МТЗ или МАЗу, БелАЗу, относимся к «Амкодору», поддерживая его, помогая и так далее.

После всех подобных высказываний Шакутин, видимо, действительно поверил, что правитель благосклонен к нему именно из-за того, что тот занимается не каким-нибудь «купи-продай», а машиностроением, производством спецтехники, да еще вкладывается в развитие в регионах.

Когда в 2016-м за неуплату налогов арестовали прежнего любимчика Лукашенко Юрия Чижа, Шакутин поспешил от того отмежеваться:

– Не могу сказать, что Чиж был когда-либо моим коллегой. Мы всегда по-разному понимали как ведение, так и построение бизнеса. Мы никогда не были людьми, которые разделяли философию ведения бизнеса. Его философия диаметрально отличается от того, что я делаю в бизнесе.

На тот момент Шакутин уже занял место Чижа в ближайшем окружении Лукашенко. Причем, можно сказать, в буквальном смысле: вместо Чижа косил с ним траву, копал картошку, летал на отдых.

Вероятно, бизнесмен верил словам Лукашенко и чувствовал себя особенным: он же действительно старался работать честно, деньги за границу не выводил, вкладывался в производство – за это правитель и должен его ценить.

И, конечно, он ни в каком виде дорогу Лукашенко не переходил, наоборот демонстрировал всяческую лояльность. Летом 2020 года Шакутин заявил, что «попытки дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение».

За близость к Лукашенко он и пострадал: в конце того же года его бизнес попал под санкции ЕС. Шакутин судился, отрицал свой статус «кошелька Лукашенко», но суд проиграл.

Санкции стали одной из главных причин, которые сильно подкосили бизнес предпринимателя, привели к долгам. Если Шакутин надеялся, что в этой ситуации – в благодарность за все сделанное им – Лукашенко подставит плечо и поддержит, то сильно ошибался.

Правитель поступает с ним, как и с Чижом и многими другими. Бизнесмены интересны ему только пока у тех есть деньги. Когда же звонкие монеты заканчиваются (а при «дружбе» с Лукашенко, с учетом его характера и одиозного статуса на международной арене трудно рассчитывать на другой исход событий), бывшие любимчики вычеркиваются из «списка друзей» без каких-либо слов благодарности.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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