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На строительстве метро в Минске возникла пикантная ситуация

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  • 24.04.2025, 9:22
  • 8,006
На строительстве метро в Минске возникла пикантная ситуация

Новые станции могут всплыть из-под земли, «как корабль».

О сложностях при строительстве новых станций третьей линии метрополитена рассказал главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов, передает агентство «Минск-Новости».

Специалист отметил, что метро сейчас строится в стесненных городских условиях, рядом с жилой застройкой. Приходится делать объезды и перекладки сетей. Помимо этого, особенностью участка третьей ветки от станции «Юбилейная площадь» до «Парка Дружбы народов», который протянется в сторону Зеленого Луга, является высокий уровень грунтовых вод.

— Есть участки, где с полутора-двух метров начинается грунтовая вода. Приходится делать герметичные котлованы, применять специальные способы работ, строительное водопонижение. Эти новые станции, которые сейчас будут строиться, нам приходилось рассчитывать даже на всплытие, чтобы они, как корабль, не всплыли из-под земли, не потеряли устойчивость, — сообщил Протасов.

Главный инженер уточнил, что проблема грунтов и грунтовых вод является основной при строительстве метро.

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