«Из-под руин слышно телефонные звонки» 6 24.04.2025, 9:28

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Что происходит в Киеве после массированного удара РФ.

В Киеве после массированного российского обстрела по состоянию на 07:30 четверга, 24 апреля, еще продолжалась поисково-спасательная операция на руинах полностью разрушенного двухэтажного жилого дома. Подтверждена гибель девяти человек; еще более 70 получили различные травмы, в том числе и дети.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В общей сложности в столице спасатели работали на 13 локациях; мест падений было 18, пишет «Обозреватель».

«Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», – сообщал глава МВД по состоянию на 07:30.

Полицейские обходили квартиры в ближайших домах, чтобы проверить состояние людей.

Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук рассказал КИЇВ24, что в уничтоженном Россией доме в Святошинском районе проживали 15 человек. По состоянию на 07:10 нашли только шестерых.

«Это старое здание, которое строилось еще в конце Второй мировой войны... К сожалению, от него ничего не осталось», – сказал Ткачук.

В Киеве полностью разрушен двухэтажный дом

По информации чиновника на 07:10, из 69 пострадавших в больницы попали 44 человека (среди них пятеро детей).

Клименко добавил: ночью и утром 24 апреля под массированным комбинированным ударом РФ были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье. Больше всего пострадала столица.

Спасатели ГСЧС этой ночью ликвидировали около 40 очагов возгорания в девяти регионах страны.

Работы на местах велись под угрозой повторных обстрелов. В Житомирской области страна-агрессор нанесла повторный удар по прибывшему на тушение пожара подразделению ГСЧС. Пострадал 39-летний спасатель.

«Удары по гражданским, по экстренным службам при спасении людей – это стиль России. Мы переживали такое неоднократно. Именно поэтому Украина настаивает на полном и немедленном прекращении огня, потому что это, прежде всего, прекращение убийств наших людей», – отметил министр.

"Из-под руин слышно телефонные звонки": в Киеве продолжается спасательная операция после удара РФ, под завалами ищут детей. Фото и видео

В уничтоженном доме в Святошинском районе проживали 15 человек

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